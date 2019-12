Secretaria de Saúde de Catanduva promove ação com testes rápidos de HIV/Sífilis

No último domingo (01), foi comemorado o Dia Internacional de Combate a AIDS e a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem intensificado as ações com objetivo de ampliar a oferta de testes rápidos de HIV e sífilis. O trabalho de campo vem sendo desenvolvido de forma alusiva à Campanha Dezembro Vermelho.

Conforme o cronograma, o posto móvel para diagnóstico foi instalado no Terminal Rodoviário João Caparroz na quarta-feira, dia 4. Amanhã (6) haverá concentração para atendimentos no Mercado Municipal, das 8 às 13 horas. Nesta semana, o grupo já esteve em atendimento na cadeia pública do município.

O movimento estratégico é organizado pela equipe do programa IST/Aids e conta com apoio de alunos do curso de Enfermagem da ETEC Elias Nechar. Eles farão a busca ativa nas imediações por pessoas interessadas em realizar o exame. Durante a abordagem, a equipe também alerta a população sobre a importância da adesão ao tratamento sobre as doenças e outras infecções sexualmente transmissíveis. O teste é feito com um furinho no dedo e leva entre 15 a 30 minutos para ficar pronto. Em caso de resultado positivo para HIV, o paciente é encaminhado para nova bateria de exames no ambulatório de referência no Hospital Emílio Carlos. Se diagnosticada a sífilis, a equipe faz o devido direcionamento para tratamento na unidade de saúde do território em que a pessoa reside.

Em Catanduva, os testes rápidos são ofertados gratuitamente nas UBSs que, ao longo deste mês, também estão com equipes mobilizadas para chegar ao maior número de munícipes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local