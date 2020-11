Secretaria de Saúde de Catanduva Monitora Mais de 4 Mil Pacientes Com Diabetes

O município de Catanduva tem mais de 4 mil pacientes com diabetes que são acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. O monitoramento visa garantir qualidade de vida e reduzir riscos de complicações e evolução da doença. Ao todo, 23 postos oferecem tratamento gratuito e contam com grupos de prevenção à doença e com atividades físicas e ao ar livre.

O diabetes mellitus é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina no organismo, hormônio responsável por regular a glicose no sangue e garantir energia para o corpo. Com isso, há o aumento da glicemia e as altas taxas podem ocasionar complicações nas artérias, coração, olhos, rins e nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte.

Existem diversos tipos de diabetes, sendo os mais comuns o diabetes tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. Sua causa ainda é desconhecida e a adoção de um estilo de vida saudável é a melhor forma de prevenção. A prática de atividades físicas e o controle do peso corporal são comportamentos essenciais, não apenas para o diabetes, mas também para outras doenças como hipertensão.

Os principais sintomas são fome, sede excessiva e vontade de urinar várias vezes ao dia, sendo mais frequentes no diabetes tipo 1, e nem sempre presentes no tipo 2. Outros sintomas possíveis são perda de peso, fraqueza, fadiga, náusea e vômito, visão embaçada e feridas que demoram a cicatrizar. A orientação é que se o paciente apresentar um ou mais desses sintomas, sem causa conhecida, seja agendada consulta médica.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local