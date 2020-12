Secretaria de Saúde de Catanduva Divulga Alerta Para Vacinação Antes de Viagens

Com a aproximação do período de férias, estar com a caderneta de vacinação em dia, antes de viajar, é item essencial a qualquer cidadão. Em Catanduva, são 23 unidades de saúde com salas de vacina para atender a população. A recomendação da Secretaria de Saúde é apresentar a carteirinha nos postos, condição que permite verificar possíveis pendências de imunização. As doses são ofertadas gratuitamente.

De acordo com a pasta, as doses devem ser aplicadas pelo menos 10 dias antes de viagens, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Segundo a secretaria, o viajante deve se atentar, principalmente, em tomar a vacina contra febre amarela para qualquer viagem, mesmo sendo em território nacional.

Em caso de viagem ao exterior, alguns países exigem que o turista apresente o Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela. Esse documento é emitido no CEM – Centro de Especialidades Médicas – antigo Postão da rua Pará.

Para garantir atendimento, é importante fazer um pré-cadastro no site da Anvisa. A emissão local do certificado ocorre mediante agendamento pelo telefone 3531-9402.

A febre amarela é considerada uma das doenças de maior risco de transmissão no verão. Apenas uma dose é suficiente para proteção para toda a vida.

Nas unidades de saúde, as equipes estão organizadas para receber o munícipe em total segurança, respeitando as normas de prevenção ao contágio da Covid-19.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local