Secretaria de Saúde de Catanduva Aplica Vacina em Mais de 500 Idosos Acamados

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem feito atendimento domiciliar a idosos acamados, para aplicação da vacina contra covid-19.

Balanço da Secretaria aponta que cerca de 500 idosos impossibilitados de andar ou com comorbidade receberam a vacina. A maior parte, a aplicação da primeira dose.

Para identificar idosos acamados, a triagem é feita por equipes das Unidades de Saúde. O munícipe que precisar solicitar o serviço deve entrar em contato com a UBS mais próxima de sua casa.

Equipes da Saúde estão empenhadas na ação para alcançar esse público considerado mais vulnerável e com mais alto risco de óbito em caso de contrair o covid-19. Ao mesmo tempo, a Saúde segue a vacinação para idosos de 77 anos ou mais no sistema drive-thru montado no Parque do Aeroporto, próximo ao bebedouro da Saec. A prefeitura também aplicou a vacina em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Já o vacinometro de Catanduva divulgou que foram 18.594 vacinas aplicadas, 12.759 foram utilizadas na primeira dose, enquanto 5.835 foram para a segunda dose. A campanha avança para a aplicação da primeira dose dos idosos entre 75 e 76 anos. (atualização divulgada pela prefeitura de Catanduva no dia 15/03).

Lembre-se de efetuar o pré-cadastro, evite filas e aglomeração. Acesse: www.vacinaja.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local