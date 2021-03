Secretaria de Obras Entrega Calçada Nas Proximidades do Terminal Rodoviário João Caparroz

Para quem depender do Terminal Rodoviário João Caparroz e precisa caminhar pela calçada até o local viu que havia uma necessidade urgente de uma renovada no local, mais especificamente uma calçada adequada para os pedestres.

Por isso, a secretaria de obras de Catanduva realizou o serviço nesta semana e assim cumpriu mais uma fase de uma obra que já estava em andamento que foi o bolsão da Avenida Olímpia.

O jornal O Regional entrou em contato com a prefeitura de Catanduva para saber como foi o andamento da obra e qual foi o valor gasto para realiza-la.

Em nota a secretaria de obras divulgou “O valor do serviço faz parte do pacote de melhorias que incluiu, inclusive, o bolsão da Avenida Olímpia.

O valor é de R$ 270 mil. Havia a solicitação dos próprios moradores da Vila Guzzo de se criar o acesso para melhorar a acessibilidade para quem utiliza o trecho com frequência.

A previsão é de que o calçamento nas proximidades do Terminal Rodoviário João Caparroz termine na sexta-feira, dia 12.

Ariane Pio

Da Reportagem Local