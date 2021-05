Secretaria de Obras e Serviços Realiza Limpeza e Desassoreamento no Rio São Domingos

AA Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, executou limpeza e desassoreamento dos córregos da cidade. Na atual fase, a máquina se concentra no trecho que fica nas proximidades da base do Corpo de Bombeiros. O serviço de dragagem busca prevenir cheias nos períodos mais chuvosos do ano. Todo o trabalho das equipes, desenvolvido com máquinas e funcionários da Prefeitura, tem a autorização do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), atendendo solicitação da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Outros córregos receberão os trabalhos, seguindo cronograma definido pelo setor.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local