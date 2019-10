Secretaria De Obras E Serviços Realiza Limpeza De Córregos Barro Preto E Fundo

Éatravés da Secretaria de Obras e Serviços que a Prefeitura de Catanduva realiza a limpeza dos córregos Barro Preto, que fica localizado na Avenida Benedito Zancaner, e Fundo, na Avenida Daniel Soubhia. De acordo com mesma, o trabalho é desenvolvido como medida de prevenção anterior ao período de chuvas, a fim de reduzir os riscos de inundações na área.

Segundo informações do secretário de Obras e Serviços, Marcos Queiroz Coelho, a limpeza é feita para que não aconteça o assoreamento dos córregos. “Esse trabalho é realizado de forma constante nos dois locais, como manutenção”.

A nota da prefeitura informa, ainda, que o setor possui licença do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica e, com a utilização de máquinas, o trabalho é desenvolvido em toda a extensão, nos dois pontos da cidade. “Com os canais mais limpos e abertos, antes do período de chuvas, o córrego não fica prejudicado e pode receber volume superior de água”, reforça.

Ponte em fase final

A ponte que está em construção no cruzamento da Avenida Benedito Zancaner com a rua Aracaju, sobre o córrego Barro Preto, avança para a fase final. As guias e a base foram implantadas nesta semana e a pavimentação está prevista para ser feita em 15 dias. O trabalho é desenvolvido pela Prefeitura, com recursos próprios.

Da Reportagem Local