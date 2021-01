Secretaria de Obras e Serviços Intensifica Limpeza na Lagoa do Pachá

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços intensifica os trabalhos de limpeza da lagoa localizada no bairro Residencial Pachá. O serviço visa retirar a vegetação que se formou e encobriu a água. As equipes atuam com duas máquinas que realizam o trabalho nas extremidades e um barco para a limpeza no centro da lagoa.

De acordo com o secretário de Obras, Marcos Coelho até mesmo as equipes do Corpo de Bombeiros de Catanduva ofereceram apoio na iniciativa. “As máquinas farão a remoção de toda a vegetação, além do desassoreamento da represa, tirando todo o excesso de vegetação da área”, destaca. Por conta da força-tarefa do setor, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em 15 dias, caso o tempo permaneça firme, sem chuvas.

Toda a lagoa foi tomada pela vegetação, o que dificulta o serviço. Além da limpeza, o setor realizará o acompanhamento da área a fim de preservar as espécies aquáticas presentes. Com o trabalho concluído, as equipes continuarão desenvolvendo a manutenção a fim de facilitar a limpeza no decorrer do ano.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local