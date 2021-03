Secretaria de Obras de Catanduva Inicia Limpeza no Lago Dos Ipês

Após trabalho executado na lagoa do Residencial Pachá, a Secretaria de Obras está com equipes no Lago dos Ipês, no Parque Iracema.

O serviço, que começou na semana passada, será desempenhado de forma completa, com a remoção de vegetação que encobriu a água em diversos pontos do lago.

De acordo com o secretário de Obras, Marcos Coelho, as equipes atuam com máquina que desenvolve o trabalho nas extremidades. Um bote também auxilia no serviço, principalmente nos locais de difícil acesso.

A previsão é de que a limpeza seja concluída em 30 dias, caso não ocorra nenhuma alteração no clima, com períodos mais chuvosos.

Toda vegetação será removida e encaminhada para o descarte correto, pensando também no Meio Ambiente.

“Faremos todo o acompanhamento para garantir a manutenção frequente para preservar as espécies aquáticas que estão abrigadas na lagoa, além de facilitar o trabalho que será desenvolvido de forma frequente, durante o ano”, destaca o secretário.

Ariane Pio

Da Reportagem Local