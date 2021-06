Secretaria de Meio Ambiente realiza neste sábado nova etapa de coleta de volumosos

A Prefeitura de Catanduva dará início a mais uma etapa do Mutirão da Coleta de Volumosos aos sábados. A iniciativa busca incentivar o descarte correto de itens como móveis, armários, sofás, fogões, eletrônicos e geladeiras, além de eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti.

O trabalho percorrerá os quatro cantos da cidade, logo nas primeiras horas do dia 12 de junho e é fruto de parceria das secretarias de Meio Ambiente e Agricultura e Obras e Serviços. Ao todo, serão quatro caminhões e 16 funcionários que integram o itinerário. A Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) estará com plantão nas regiões onde o Mutirão passará.

Para garantir o andamento da ação de limpeza, a orientação é de que os moradores deixem o material na calçada das residências sempre na véspera do dia em que as equipes passarão por cada bairro. Vale ressaltar que lixo comum e hospitalar, lâmpadas, entulho da construção civil e galhos de árvores não serão levados.

Confira o cronograma para as próximas semanas: 12/06 – Pachá 1 e 2, Eldorado, Bom Pastor, Solo Sagrado 1 e 2; 19/06 – Conjunto Euclides I e II, Jardim São Domingos, Jardim Vertoni, São Francisco, Santa Rosa ; 26/06 – Glórias, Juliatti de Carvalho, Sebastião Moraes, Jardim Bela Vista.

No mês de julho serão: 03/07 – Pedro Borgonovi, Julia Caparroz, Altos do Higienópolis, Jardim Sales, Tarraf e Monte Carlo; 10/07 – Vila Jorge, Higienópolis, Vila Mota, Jardim do Bosque; 17/07 – Jardim Alpino, Alto da Boa Vista, Cidade Jardim, Jardim Paraíso, Vila Soto, Vila Celso, Jardim Santa Helena, Parque Iracema II ; 24/07 – Nova Catanduva I e II, Gabriel Hernandez, Jardim Imperial, Pedro Nechar e Theodoro Rosa Filho e 31/07 – Parque Flamingo, Jardim Gaviolli, Jardim Martani, Jardim Del Rey, Parque José Cury e Top Life.

No dia 07/08 as equipes vão percorrer o Centro, Parque Iracema I , Jardim Santo Antônio, Vila Amêndola, Jardim Aeroporto, Joaquim Lopes e Pedro Monteleone.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local