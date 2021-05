Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Prepara Ações de Melhorias no Zoológico Municipal

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura está com uma verdadeira força-tarefa de melhorias para o Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner. O trabalho teve início em abril e segue também no mês de maio.

Além das diversas reuniões com equipe e implantação do enriquecimento ambiental para os animais foi realizada também uma visita técnica ao Zoológico de Bauru.

Na ocasião, a equipe de Catanduva pode conhecer a legislação e o funcionamento do Fundo de Manutenção do Zoológico. Melhorias nos recintos dos animais vistas lá, também serão implementadas no Zoo local.

Nesta semana, está prevista a poda de árvores, com o objetivo de trazer a luz solar para o recinto dos animais. “A poda é de grande importância principalmente para os répteis, ainda mais que estamos chegando no período mais frio”, comenta a veterinária do Zoo Fernanda Cassioli de Moraes.

Mascote do Zoo

No aniversário de 63 anos do Zoo, está aberta a votação para o animal que irá representar o espaço. No total, três opções foram disponibilizadas aos internautas: o Lobinho Joca, a Jaguaritica Laurinha e a macaca Jane, da espécie Bugio. A votação segue nas redes sociais da Prefeitura de Catanduva no Facebook e Instagram (@prefeituradecatanduvaoficial).

Para participar, basta comentar no post da votação com o nome do animalzinho que você acha que mais tem a cara do zoo. Aquele que tiver o maior número de votos computados será o vencedor ou vencedora.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local