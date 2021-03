Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Faz Teste de Emissão de Gás Veicular

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura executa o acompanhamento e controle dos níveis de emissão de fumaça que são liberados pelos veículos que compõem a frota municipal e de empresas terceirizadas.

O trabalho atende a uma das Diretivas de Qualidade do Ar, do Programa Município Verde Azul.

O Teste Despoluidor – Avaliação Veicular Ambiental começou na última terça-feira (02) e tem a parceria da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) e Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto e região (SETCARP). A avaliação é feita gratuitamente em ônibus, vans e caminhões movidos a diesel nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente. O técnico Diego Ferreira Thomazzio, que executa os trabalhos conta com equipamentos distintos como opacímetro, tacômetro, computador portátil e software personalizado. “Tudo isso para realizar as avaliações veiculares, com base na Resolução CONAMA nº 418/2009 e na Instrução Normativa IBAMA nº 6/2010”, destaca.

Após os testes, a Prefeitura de Catanduva receberá os resultados que serão utilizados para a melhoria da frota.

Ariane Pio

Da Reportagem Local