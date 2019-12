Secretaria De Estado E Regional De Saúde Fazem Visita Ao HPA

A apoiadora do Núcleo Técnico de Humanização da Secretaria de Estado da Saúde, Elânia Maria Ferreira e Ferreira, bem como as articuladoras de humanização do Departamento Regional de Saúde/DRS XV, Ana Virginia Bortoloto Sossai e Lucinéia Lacerda de Oliveira Santos, realizaram uma visita técnica à Maternidade do Hospital Padre Albino, no dia 28 de novembro, com o objetivo principal de conhecer as boas práticas em humanização.

“As técnicas foram recepcionadas pela administradora hospitalar, Renata Rocha Bugatti, pelo médico coordenador do Centro Obstétrico e da Maternidade, Prof. Dr. Alfeu Accorsi Neto, pela coordenadora de humanização, Maristela Neves, pela responsável técnica de enfermagem Simone Trovó, pela enfermeira coordenadora da Maternidade, Aline Cristina de Poli, pelas enfermeiras Ludimila Ferreira da Cruz e Camila Ramos Bernardo Spolaor, pelo médico docente de plantão na Maternidade, Dr. Mauro Casanova, pela escriturária Laís Gonçalves da Silva, pela auxiliar de enfermagem Joyce da Silva Barbosa, pela fotógrafa voluntária, Isabeli Baruffaldi e pela enfermeira docente do curso de Medicina da UNIFIPA, Denise Gonzales Stellutti de Faria”, diz a nota oficial divulgada na quarta-feira, dia 4 de dezembro, pela FPA – Fundação Padre Albino.

O grupo pôde participar do projeto de humanização ‘Visita da gestante à Maternidade’, que garante orientações às gestantes dos 19 municípios pertencentes à microrregião de Catanduva. Naquela data, cerca de 50 gestantes participaram da ação. Além das instruções referentes aos tipos de parto e suas indicações, foram abordados assuntos como a amamentação, banho do recém-nascido – orientação feita pelo curso de enfermagem da UNIFIPA – e as rotinas da instituição. As participantes fizeram o reconhecimento das dependências físicas da maternidade, trocaram experiências durante o coffee break e foram fotografadas por uma fotógrafa profissional, para uma futura entrega de mimo do hospital (um book com duas fotos).

“O ‘Visita da gestante à Maternidade’ foi destaque no recente Fórum Somos SUStentáveis realizado no dia 18 de novembro, em São Paulo, tendo a iniciativa apoio da articulação de humanização da Secretaria de Saúde do Estado que, por meio das articuladoras Ana Sossai e Lucinéia Santos, enalteceu o trabalho desenvolvido em Catanduva como referência para a rede de atenção à saúde”, finaliza a informação.

