Secretaria De Esportes Do Estado De São Paulo Organiza Copa De Ginástica Rítmica Online

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo organiza nos dias 11, 12 e 13 de dezembro a 11ª Copa de Ginástica Rítmica, pela primeira vez realizada em modo online, pela plataforma Zoom.

Podem participar entidades de todos os municípios paulistas que desenvolvam a prática da modalidade, seguindo as orientações do Plano São Paulo e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Secretário de Esportes do Estado, Aildo Ferreira, falou sobre a competição: “Trata-se de um evento importante, realizado remotamente por conta da pandemia que enfrentamos. Desejo desde já muito sucesso e que em breve possamos juntos superar esse momento complexo para o esporte e toda a sociedade”, concluiu.

A 11ª Copa de Ginástica Rítmica tem inscrições e músicas que podem ser enviadas até o próximo dia 25 de novembro pelo site da Secretaria de Esportes, onde estão disponíveis a ficha de inscrição e o regulamento completo da competição.

Serão disputadas as categorias mirim (nascidos em 2013 e 2014), pré-infantil (2010, 2011 e 2012), infantil (2008 e 2009), juvenil (2005, 2006 e 2007), adulto (2004 e 2005) e masculino (2004 e 2005), contemplando atletas a partir dos 6 anos de idade.

Regulamento completo: https://www.esportes.sp.gov.br/regulamentos-2020/.

Ficha de inscrição: https://www.esportes.sp.gov.br/regulamentos-2020/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local