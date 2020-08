Secretaria De Esportes Do Estado Abre Inscrições Para II Edição Do Selo Amigo Do Esporte

A Secretaria de Esportes do Estado abriu as inscrições para a premiação de 2021 do Selo Amigo do Esporte, relativo a projetos de 2020.

Os interessados podem se inscrever até 31 de dezembro pelo e-mail seloamigodoesporte@sp.gov.br. A pasta também terá autonomia para selecionar projetos em todo o estado.

Concorrem ao prêmio as iniciativas de acordo com as seguintes categorias: Organização Amiga do Esporte, Instituição de Ensino Amiga do Esporte, Empresa Amiga do Esporte, Empresa/Organização Amiga da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e Iniciativa Científica.

“Nossa primeira edição foi um grande sucesso e o objetivo é intensificar a cultura de premiar e valorizar o trabalho diário de quem faz a diferença no segmento esportivo, tão importante para a saúde, inclusão social e para uma sociedade mais justa”, disse o secretário de Esportes do Estado, Aildo Ferreira.

Os seguintes critérios servirão como base para a avaliação dos projetos ou ações: participação e impacto social, potencial de replicação, impacto esportivo, sustentabilidade e amparo ao Atleta.

A Secretaria de Esportes será responsável pela divulgação de todas as etapas das edições do Selo Amigo do Esporte.

Os interessados podem conferir como foi a premiação da primeira edição pelo endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch? v=L_NwMD3HQUY.

