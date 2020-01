Secretaria De Educação Realiza Campanha De Prevenção Ao Bullying Nas Escolas

Atuar na prevenção do bullying nas mais de cinco mil escolas da rede estadual é o objetivo da iniciativa “Chega de Bullying: Não Fique Calado”, desenvolvida pela Secretaria da Educação em parceria com o canal Cartoon Network. A campanha é realizada desde 2011 e incentiva a adoção de práticas que lidem com este comportamento. Educação envolve professores, alunos e pais em iniciativa que estimula o diálogo para combater conflitos no ambiente escolar.

A equipe do Sistema de Proteção Escolar, responsável por promover ações que previnam conflitos em escolas da rede, capacitou professores para incentivar o desenvolvimento de projetos que transmitam a mensagem de combate ao bullying.

Após as formações, os educadores receberam kits com sete publicações tendo como público-alvo estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, além de docentes, pais e gestores de instituições educativas. As apostilas foram pensadas para tornar o material atrativo e divertido. Especialistas no assunto elaboraram o conteúdo com ilustrações, exercícios e jogos.

No site da campanha é possível baixar todas as apostilas e assinar um manifesto, assumindo o compromisso de acabar com o bullying. O pacto tem como meta atrair a participação de jovens e adultos de toda a América Latina.

O Sistema de Proteção Escolar ( SPEC) – Desde o início de 2009, a Secretaria conta com o Sistema de Proteção Escolar, que se caracteriza por um conjunto de ações, métodos e ferramentas que visam a disseminar e a articular práticas voltadas à prevenção de conflitos no ambiente escolar, à integração entre a escola e a rede social de garantia dos direitos da criança e do adolescente e à proteção da comunidade escolar e do patrimônio público. No âmbito regional, foram nomeados, nas Diretorias de Ensino, dois gestores do Sistema de Proteção Escolar (entre Supervisores e Professores Coordenadores de Núcleos Pedagógicos – PCNPs), que atuam como coordenadores do Sistema em suas regiões, apoiando as escolas de sua área de abrangência e fazendo a interlocução com o nível central.

Para assinar o termo da campanha e baixar o material que explica como o pai e educador podem ajudar nessa questão, e o aluno como deve se comportar diante desse problema acesse: https://www.chegadebullying.com.br/sign.php.

