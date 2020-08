Secretaria De Educação Organiza Grupo De Estudos Sobre Retorno Das Aulas

A cidade de Catanduva ainda permanece na fase laranja do Plano São Paulo, do Governo do Estado e com isso a retomada das aulas presenciais não tem data pré-determinada. Mas quando a hora chegar deve ter um planejamento realizado antecipadamente, pensando na saúde, cuidado e segurança de alunos e funcionários, a Secretaria Municipal de Educação formou um grupo de estudos com a participação de educadores, órgãos sanitários e comunidade escolar.

A iniciativa já está sendo realizada e resultou nas primeiras tratativas em debates virtuais. Os encontros trazem a discussão com relação à realidade e o respeito à vida, seguindo todos os protocolos de saúde constituídos. O estudo é feito em conjunto, tendo como base documentos elaborados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime), Plano São Paulo, Todos pela Educação, Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), entre outros.

Todo o protocolo é estudado em videoconferências. Temas como a produção de um questionário para ser apresentado aos pais sobre a intenção das famílias no retorno das aulas presenciais, as condições seguras para esse retorno que começaria pelos alunos mais velhos e também toda a ação produtiva do educar foram debatidos.

“Teremos outros encontros, sempre com o enfoque em seguir atentamente os protocolos de saúde, tendo em vista a preocupação com a vida dos nossos alunos e todos os envolvidos no processo educacional. Não temos uma data para o retorno, mas é necessária a organização do protocolo de retomada das aulas. No nosso caso, dividimos essa retomada em dois protocolos: sanitário e pedagógico. A princípio foi constituída uma comissão para estudar esse protocolo e nas escolas temos os seus devidos representantes em subcomissões. Essas foram as primeiras tratativas, respeitando sempre a vida. Só voltaremos quando estivermos com as condições adequadas para tal e com o aval da Secretaria Municipal de Saúde”, destaca a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação deu início ao processo licitatório para a compra de álcool em gel, álcool 70, máscaras, sabonete líquido, produtos de limpeza e tapetes sanitizantes, isso tudo para garantir todos os insumos e produtos necessários.

