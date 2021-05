Secretaria de Educação Antecipa Férias Escolares Para Preparação do Retorno das Aulas Presenciais

A Secretaria Municipal de Educação antecipou as férias escolares. O recesso, conforme o cronograma ocorrerá entre os dias 3 e 17 de maio. A antecipação tem como expectativa a ampliação da vacinação entre os profissionais da educação, com a possibilidade de retorno das aulas presenciais após as férias. Esse retorno ocorrerá de forma gradativa e com rodízio de alunos de cada turma.

Para essa ação, as escolas da rede municipal de ensino foram preparadas. Disponibilidade de álcool em gel para os alunos, distanciamento e redução do número de carteiras por sala, estão entre as medidas adotadas em todas as unidades de ensino. Professores, funcionários e alunos conviverão no dia a dia com o uso de máscaras como medida de proteção.

Atividades remotas

Desde o início do ano letivo, as crianças seguem com atividades remotas. Os professores e coordenadores traçam um cronograma de ações para estimular a aprendizagem e garantir o convívio entre os alunos, mesmo que de forma virtual. Entre as medidas adotadas estão a implantação de aulas online de forma experimental em algumas escolas, atividades lúdicas e encontros virtuais envolvendo inclusive a família dos alunos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local