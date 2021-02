Secretaria de Educação Alinha Ações Para Aulas Remotas e Presenciais em Catanduva

A Secretaria de Educação promoveu um encontro com diretores de todas as escolas da rede municipal de ensino na tarde de segunda-feira (08). O objetivo é preparar as unidades para as próximas atividades.

O evento contou com a presença do Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa e da secretária de Educação, Cláudia Cosmo. Nesse primeiro mês de retorno do ano letivo, as aulas são feitas de forma online, mas há expectativa de aulas presenciais em março, seguindo todos os protocolos sanitários que estão presentes no Plano São Paulo. As escolas já foram adaptadas com o distanciamento entre as carteiras e espaços de convivência. Professores e alunos deverão utilizar máscaras e terão álcool em gel disponíveis para a higienização.

“Depois de um ano tão atípico, como o de 2020, começamos 2021 com entusiasmo, esperança. Alinhamos as ações para as aulas remotas que estão em andamento e debatemos, juntos, ideias da volta às aulas presenciais”, destaca a secretária de Educação.

Os apontamentos apresentados pelos diretores tiveram como foco um único objetivo, oferecer um acolhimento humano e seguro para toda a comunidade escolar, principalmente aos alunos que irão retomar a rotina que foi interrompida por conta da pandemia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local