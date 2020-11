Secretaria De Cultura Lança E-Book Com Criação Coletiva Da Biblioteca Itinerante

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura, traz uma novidade com o e-book “As Aventuras da Bruxinha Joaquina”, que foi criado de forma coletiva pelo Projeto Biblioteca Itinerante, do Programa das Oficinas Culturais. O livro digital estará disponível na aba de Serviços do site www.catanduva.sp.gov.br/cultura na terça-feira, (24).

O coordenador do projeto, Rafael Back, desenvolveu o e-book com os alunos do 3° ao 5° ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. O ônibus itinerante percorria as escolas duas vezes por semana, resultado de parceria com a Secretaria de Educação.

“Uma história escrita a várias mãos, que será contada por várias vozes e ouvida por muitas crianças. Esse projeto deu protagonismo para as crianças e autonomia para exercitarem a criatividade”, destaca Back, responsável pela direção e organização dos textos.

Foram mais de 500 obras, entre títulos e DVDs de literatura clássica e contemporânea, além de oficinas, leitura e contação de histórias que chegaram ao público infantil. Em 2019, 4 mil crianças passaram pelas atividades. A obra, que traz produções dos próprios alunos, conta a história de um vilarejo de bruxinhas que habitam Catanduva muito antes da cidade existir. Elas acompanharam a chegada dos fundadores, da linha férrea e do hóspede mais inusitado da Cidade Feitiço – o Padre Albino. Os desenhos e textos das crianças foram utilizados para a construção do título interativo com histórias, canções e ilustrações. Como fonte de pesquisa, foram utilizados o hino da cidade e o livro “A cidade que mudou de nome”.

A ilustração da obra digital é de Iara Rosa e a diagramação de Maju Malavaes. Eduardo Benetti ficou a cargo da revisão dos textos que compõem o e-book.

Ariane Pio

Da Reportagem Local