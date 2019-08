Secretaria De Cultura E Economia Criativa Anuncia Jornada Do Patrimônio

A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo anunciou, em reunião com representantes de municípios de diversas regiões do Estado de São Paulo, as datas da Jornada do Patrimônio Cultural SP 2019. O evento, que visa ressaltar a história paulista, aproximar o público de patrimônios históricos e culturais e valorizar o potencial turístico de todas as cidades do estado, será realizado entre os quatro finais de semana de outubro, conforme planejamento das prefeituras.

“A preservação e o uso sustentável do patrimônio é um dos eixos prioritários de atuação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Estamos ampliando muito a ação da Pasta em relação à área, e o resultado está se materializando. Fico feliz em ver que já conseguimos ampliar a participação dos municípios na Jornada do Patrimônio Cultural SP neste ano”, disse o Secretário Sérgio Sá Leitão.

A Jornada do Patrimônio Cultural SP é um evento participativo, celebrado pelos cidadãos, que tem como intuito sensibilizar o público para a valorização dos patrimônios culturais dos municípios do Estado, por meio de visitas monitoradas, debates, atividades e ações gratuitas voltadas às tradições locais. Inspirado na iniciativa que nasceu na França em 1985 e passou a integrar o calendário de eventos de toda a Comunidade Europeia a partir de 1999, chega a sua terceira edição em São Paulo com expectativa de participação recorde de cidades.

A programação da Jornada abrange não apenas o patrimônio material, mas também o imaterial – que envolve o conjunto de saberes de um grupo, como as festas, o artesanato e a culinária de cada região. “Toda forma de patrimônio pode ser trabalhada durante a ação. Se a cidade tem um prato típico, pode aproveitar para reforçar a divulgação desse prato, praticando um preço diferenciado naquele fim de semana, por exemplo”, explicou Valéria Rossi, Vice-Presidente do Condephaat.

Os municípios já podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado para manifestar interesse em participar da Jornada do Patrimônio Cultural SP 2019. A cidade de Dracena, que participou da edição de 2018, é uma das já confirmadas: “Participamos em 2018 e foi um sucesso em nosso município. Esse ano faremos o evento novamente junto ao Governo do Estado”, garantiu João Paulo Benini, Secretário de Cultura e Turismo de Dracena. As prefeituras podem manifestar interesse e tirar dúvidas através do email jornadapatrimonio@sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local