Secretaria Da Saúde Promove 1ª Programação Artística Virtual Sobre Doação De Órgãos

A Secretaria de Estado da Saúde criou uma programação artística online para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos: o projeto “Live para a Vida”, que começou na segunda-feira (21) e segue até sexta-feira (25). O evento é um projeto conjunto realizado através da Central Estadual de Transplantes de SP, em parceria ao Instituo Renascimento e a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO).

As atividades incluem monólogos teatrais, exposições, depoimentos pessoais e ciclos de palestras, utilizando da arte como instrumento para falar sobre o tema, marcando a “Semana do Doador”, que vai até o próximo domingo (27), Dia Nacional da Doação de Órgãos.

As palestras ocorrerão de segunda a sexta-feira, a partir das 19h, com participação de coordenadores, diretores e pacientes de hospitais públicos. A programação completa está anexa e pode ser acompanhada em tempo real por meio do link: https://www.youtube.com/channel/UC04bxzJ3IyLH-G_h0olHvHw.

O ciclo de lives é mais uma das ações organizadas para o “Setembro Verde”, mês que visa ampliar a conscientização sobre a importância da doação de órgãos. “A expectativa é que possamos estar mais esclarecidos sobre a doação de órgãos e a possibilidade de salvar vidas de quem aguarda por um transplante”, diz o coordenador da Central de Transplante de SP, Francisco de Assis Salomão.

Como doar órgãos – A doação de órgãos deve ser consentida e quem quiser ser doador deve comunicar os parentes mais próximos sobre o desejo – a autorização deve ser dada por familiares com até o 2º grau de parentesco. Por isso, é fundamental haver diálogo entre as famílias sobre o desejo de ser ou não doador de órgãos, pois isso facilita a tomada de decisão.

Não é necessário incluir a informação no RG ou na CNH. Atualmente, 17.379 pessoas aguardam por um órgão em São Paulo, somando 13.211 que precisam de rins, 3.360 córneas, 336 fígado, 135 coração, 107 pulmão, 16 de pâncreas e 214 pâncreas e rim simultaneamente.

No primeiro semestre deste ano, foram realizados 2.680 transplantes no estado de São Paulo, sendo 1.363 de córnea, 856 de rim, 351 de fígado, 60 de coração, 21 de pâncreas e rim, 19 de pulmão e 10 de pâncreas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local