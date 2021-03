Secretaria da Saúde Começa Hoje Vacinação Contra Covid-19 Para Idosos De 69 E 70 Anos

Começa hoje (25), a vacinação para os idosos de 69 e 70 anos. O cronograma da Cidade Feitiço está antecipado em relação ao do Governo do Estado. Por conta disso, e para evitar fake news, a secretaria pede sempre à população para acompanhar a divulgação nos canais oficiais.

Para o público de 71 anos, a vacinação começou na quarta-feira (24) e ainda continua a sua aplicação.

Os idosos acima de 72 anos que ainda não se imunizaram nas datas previstas, podem ficar tranquilos. É só ir a um dos quatro locais de vacinação o quanto antes, pois a campanha não para. A Saúde ressalta que tem doses para todos os idosos que ainda não se vacinaram, acima de 72 anos.

Segundo informações da secretaria de Saúde ao Regional, os idosos estão indo nos primeiros dias quando anunciam as faixas etárias e por isso acaba ficando vazia nos outros dias, por isso a importância de fazer o cadastro e também procurar locais menos concorridos.

Catanduva disponibiliza de quatro pontos de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua Pará, 255; CRAS Bom Pastor, Avenida Pastor José Dutra de Moraes, 99; Centro Dia do Idoso, Rua Recife, 1.475 e pelo sistema drive-thru na Rua Mogi das Cruzes, no Aeroporto (perto do bebedouro da Saec). Para fazer o cadastro acesse: www.vacinaja.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local