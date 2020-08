Secretaria da Pessoa com Deficiência Divulga Informações Para Prevenção da Covid-19

Os cuidados para evitar a proliferação do novo coronavírus entre as pessoas com deficiência são fundamentais em meio à pandemia. Por isso, a Secretaria da Pessoa com Deficiência preparou informações sobre a Covid-19, formas de transmissão do vírus, principais sintomas da doença e várias maneiras de garantir a prevenção.

As pessoas com deficiência que utilizam cadeiras de rodas, muletas ou bengalas devem lembrar-se de higienizar, várias vezes ao dia e após deslocamento externo, com água e sabão, com álcool a 70% ou outro produto desinfetante o aro propulsor da cadeira e os punhos da cadeira manual, os “joysticks” (controle) de suas cadeiras motorizadas, suas muletas e bengalas, assim como as mãos que são muito utilizadas.

Àquelas com deficiência auditiva, usuárias da Língua Brasileira de Sinais (Libras) precisam para comunicar-se utilizar bastante as mãos, na maioria das vezes levando-as ao próprio rosto. Como um dos principais vetores de contaminação são as mãos, a principal indicação para prevenir-se é a lavagem frequente das mãos, com água e sabão.

Todo e qualquer equipamento ou utensílio utilizados pelas pessoas com deficiência no auxílio à realização de suas atividades diárias ou de trabalho, como computadores, celulares, tablets, óculos, lupa, talheres adaptados etc. devem ser frequentemente higienizados.

Os deficientes visuais também usam bastante as mãos para leitura e reconhecimento de pessoas e objetos, além de contar com o apoio de outras pessoas para guiá-lo. Nesse sentido, é importante que aqueles que estão guiando realizem seus cuidados básicos com a higiene. Em caso de absoluta necessidade, estão disponíveis na internet aplicativos de voluntários, e ainda vale a pena contar com a ajuda de amigos e familiares, para realizar compras.

Como as pessoas estão sendo orientadas a tossir e espirrar no antebraço, importante que a pessoa cega, ao ser guiado por alguém, pegue no ombro do guia e não no cotovelo. Àqueles com deficiência intelectual, que tem um comprometimento importante de autonomia e independência e que podem apresentar estereotipias ou mesmo levar as mãos à boca, é importante a lavagem das mãos inúmeras vezes ao dia e os objetos que manipula também serem higienizados.

Também há dicas para o cuidador ou profissional que dá suporte familiar, tais como: evitar ir doente para a residência de seu paciente. Se for um profissional que apoia atividades de vida diária, deve redobrar os cuidados se o paciente está num dos grupos de risco; deve avaliar a necessidade de sua presença e considerar a possibilidade de delegar e capacitar um cuidador familiar. Não exponha o paciente em passeios ou banhos de sol em locais com aglomeração de pessoas. Procure escolher horários e locais tranquilos. Lavar as mãos e usar álcool gel antes e depois de qualquer procedimento.

Se for necessário, isto é, se o paciente que você cuida estiver com coronavírus, use equipamentos de proteção individual. Evitar usar o mesmo calçado na rua e na residência do paciente. Mantenha um calçado na residência e higienize após seu uso. Use máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como: intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais e inalações. Higienize todos os utensílios que entram em contato direto com o paciente (há, em lojas especializadas, capinhas plásticas descartáveis para uso com os equipamentos), com álcool isopropílico.

Além do cuidado com a própria saúde. Se alimente, repouse, beba água e fique atento a sinais de adoecimento. Cuidado com o uso de celulares durante a assistência. Higienize tablet e equipamentos eletrônicos com álcool isopropílico; Lavagem das mãos antes e após os procedimentos.

