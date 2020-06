Secretaria da Justiça Promove Hoje Transmissão ao Vivo Sobre Racismo

Com a proposta de fortalecer o enfrentamento ao racismo, a Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, da Secretaria da Justiça e Cidadania, promove nesta quarta-feira (17), às 19h, uma transmissão ao vivo (live), com o tema “O racismo enlouquece e mata lentamente”.

Os especialistas vão abordar como a discriminação racial afeta a saúde mental da população negra, causando diversas enfermidades como depressão, ansiedade e suicídio. A transmissão será pelo perfil da Secretaria no Instagram. Para participar basta acessar o @justicasp. Os convidados para participar do encontro são o jornalista e escritor Oswaldo Faustino, e da coordenadora de Políticas para a População Negra e Indígena, Regina Laura de Morais Marinho.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

