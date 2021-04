Secretaria da Habitação Libera Recursos Para Regularização Fundiária em Santa Adélia

O secretário de Estado de Habitação, Flavio Amary, anunciou, na quarta-feira (31), a liberação de novas ordens de serviço do Programa Cidade Legal, no valor de R﹩ 888,9 mil, para regularização fundiária em 19 cidades da região de São José Rio Preto, incluindo Santa Adélia. Os serviços serão executados em 27 núcleos habitacionais nos municípios, garantindo a legalização da situação do imóvel de mais de 2,2 mil famílias.

Além de Santa Adélia outros municípios contemplados são: Américo de Campos, Ariranha, Cardoso, Cedral, Dirce Reis, Floreal, Jales, José Bonifácio, Macedônia, Monções, Nipoã, Nova Granada, Onda Verde, Palestina, Palmares Paulista, Santa Salete, Tabapuã e Três Fronteiras.

Muito mais do que o investimento financeiro, o trabalho do Cidade Legal torna-se decisivo nos núcleos habitacionais das cidades conveniadas. O programa apoia tecnicamente todo o processo legal e burocrático para emissão dos títulos de propriedade, por meio de consultoria da equipe técnica especializada da Secretaria. As ações previstas pelas novas ordens de serviço incluem: levantamentos topográficos, memoriais descritivos, projetos urbanísticos de regularização, cadastro social dos ocupantes, estudos técnico-ambientais, diagnósticos fundiários, minutas de leis, estudos fundiários, planos de regularização, entre outras ações que foram necessárias para a finalização e efetivação das regularizações fundiárias para esses municípios.

Cidade Legal – O programa da Secretaria de Estado da Habitação acelera e desburocratiza o processo de regularização fundiária, sem custo aos municípios e aos moradores. As prefeituras recebem apoio técnico para a regularização de parcelamento do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana.

A iniciativa também oferece assessoria para intermediar o registro dos projetos de regularização fundiária urbana nos cartórios de imóveis. Além de garantir segurança jurídica, o programa leva às famílias de baixa renda outros benefícios, como o acesso ao mercado formal de crédito, a possibilidade de comercialização do imóvel e a transferência do bem para filhos ou herdeiros.

Ariane Pio

Da Reportagem Local