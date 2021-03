Secretaria da Fazenda Promove Orientação Fiscal na Live de Hoje “Empreenda Legal”

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo promove hoje (05), às 14h, a live Empreenda Legal, de orientação fiscal aos profissionais de contabilidade, microempreendedores e optantes do Simples Nacional, além dos simpatizantes do assunto e aos que pretendem iniciar um negócio. O evento é realizado em parceria com o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo (Sindcont-SP) e conta com o apoio da Escola de Governo do Estado de São Paulo (Egesp).

Criado há pouco mais de três meses, a campanha Empreenda Legal já está em sua quinta edição, sendo a primeira em parceria com o Sindcont-SP, e tem como objetivo estimular o empreendedorismo consciente, através da capacitação de todos aqueles que já atuam ou estão iniciando na atividade por meio do Simples Nacional ou Microempreendedor Individual (MEI) sobre as vantagens tributárias e os cuidados com as obrigações fiscais. Além disso, o programa visa promover um ambiente de negócios saudável e de concorrência leal a partir do entendimento das regras do Fisco para que possam exercer suas atividades com segurança e continuar garantindo os benefícios oferecidos pelos regimes simplificados.

Para abordar essas questões e esclarecer as dúvidas mais frequentes estará presente o agente fiscal de rendas e diretor de comunicação da Egesp Gabriel Bernardi, que falará sobre os direitos e deveres desses contribuintes, para que tanto os empreendedores quanto o Estado sejam beneficiados. A abertura e mediação do evento ficará a cargo do presidente do Sindcont-SP, Geraldo Carlos Lima, da consultora tributária, contadora e diretora do Centro de Estudos e Debates Fisco-Contábeis, Jô Nascimento, e da consultora, instrutora e professora de cursos de pós-graduação, Dulcinéia Santos, ambas do sindicato.

Para acompanhar a live, basta acessar o canal do YouTube do Sindcont-SP, através do link: https://www.youtube.com/channel/UCCA_c7AVLt-yvWlmywDipfQ .

Ariane Pio

Da Reportagem Local