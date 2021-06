Secretaria da Fazenda e Planejamento Conclui Integração Total à Redesim Para Empresas

A Sefaz/SP- Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo- concluiu, em meados de maio, a integração total à Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios). A iniciativa visa desburocratizar, facilitar e agilizar os atos cadastrais relacionados a empresas praticados pelos cidadãos.

A Redesim é um ambiente nacional que engloba os atores envolvidos no processo de abertura, baixa e alteração de empresas. O ambiente abrange municípios, os Estados e o Distrito Federal, além de órgãos federais, como Receita Federal e Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.

Com a novidade, as trocas de dados cadastrais entre órgãos públicos, entidades licenciadoras e de registro operam exclusivamente via Redesim. Antes, o intercâmbio dos dados ocorria também pelo sistema Cadastro Sincronizado e abrangia alguns entes tributantes, como Secretarias de Fazenda e Receita Federal.

Com o desligamento do Cadastro Sincronizado e entrada em completo funcionamento da Redesim, passam a participar de forma automatizada e conjunta do processo de abertura, baixa e alteração de dados cadastrais das empresas de milhares de municípios, todos os Estados e Distrito Federal, além de entidades licenciadoras, como o Corpo de Bombeiros, e de registro, como a Jucesp.

No âmbito do Estado de São Paulo, os benefícios são ainda mais evidentes, pois a integração foi total. A Redesim oferece diversos graus de integração, chamados de serviços. A Sefaz/SP se integrou a todos eles, de forma que todos os atos cadastrais – desde a inscrição de um Empreendedor Individual, ou um Produtor Rural, até a inscrição de uma empresa de grande porte – sejam efetivados única e exclusivamente por esse ambiente.

Para abrir, alterar dados ou baixar a empresa, acesse portal Redesim por meio do site https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim.

Ariane Pio

Da Reportagem Local