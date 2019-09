Secretaria da Fazenda e Planejamento Avalia Positivamente AME

Na última semana, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado divulgou o resultado da avaliação de contratualização de resultados no AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Catanduva, que está sob gestão da Fundação Padre Albino, tendo como objetivo verificar o atingimento dos resultados pactuados, o alcance das metas previstas, a formalização e a execução do objeto contratual.

“As agentes da Secretaria foram recebidas pela gerente administrativa do AME, Karulini Davoli Prescilio Polo que, para avaliar a execução do contrato de gestão, buscaram informações e constatações sobre o alcance e performance dos resultados pactuados, além do gerenciamento nas áreas de ajuste legal, plano de trabalho, fiscalização, financeiro, recursos humanos, bens, aquisições e contratações”, informa a nota oficial da Fundação.

Através de uma pesquisa de satisfação que foi realizada com pacientes e acompanhantes, análise de prontuários e observação da rotina das atividades desenvolvidas, as técnicas observaram resultado positivo no tratamento dos pacientes “em razão da atuação de uma equipe multidisciplinar que trabalha em conjunto, oferecendo um atendimento integrado (enfermagem, fisioterapia, psicólogo, entre outros), que visa à independência funcional e melhora na qualidade de vida de cada usuário”.

Já nas considerações finais da avaliação, foi anotado no relatório pelas técnicas que “diante do resultado apurado na avaliação do cumprimento das cláusulas do contrato de gestão e o cotejamento das informações obtidas, conclui-se que, no período analisado, os serviços de assistência oferecidos pela Entidade atingiram os objetivos propostos, com atendimento adequado, proporcionando resultados satisfatórios à população atendida”.

Outra avaliação positiva

Conforme devidamente divulgado pelo O Regional no mês passado, o Grupo de Gestão Ambulatorial da CGCSS – Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde realizou a divulgação de um relatório de avaliação do segundo trimestre do AME.

Os resultados são positivos para a fundação. De acordo com as informações da gerente administrativa do AME Catanduva, Karulini Polo, ao analisar a avaliação final feita pela Secretaria, a unidade da Cidade Feitiço encerrou o trimestre “com todas as linhas de contratação acima do valor pactuado, sendo que todos os indicadores foram cumpridos integralmente”.

Da Reportagem Local