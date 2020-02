Secretaria da Cultura Divulga Cronograma de Março Para o Teatro Municipal

Depois de um mês agitado tanto para o Teatro Aniz Pachá, quanto para os foliões do carnaval no mês de fevereiro, o cronograma de março prova que o teatro continuará com muita agitação e entretenimento. Foram divulgadas as atrações do mês que vão agitar o teatro municipal. Confira a programação que conta também com um evento gratuito.

Segundo a secretaria de cultura de Catanduva, Cris Anovazzi “Em março teremos 15 dias com apresentações artísticas. Dezesseis espetáculos com produções locais e de fora. Atrações pra todas as idades, gostos”.

No dia 01 de março, o teatro Aniz Pachá recebe a mostra popular-espetaculo ‘Rita e a Pipa’ com entrada gratuita, às 16h.

No dia 06 de março tem o musical ‘ O Rei Leão, os ingressos podem ser comprados na Mega Bilheteria: https://megabilheteria.com/ ou no teatro, os ingressos são vendidos a R$ 70 inteira e R$ 35 meia entrada e a opção ingresso solidário R$ 40 + 1kG de alimento, às 19h.

No dia 06 de março tem também o musical ‘Embalos de Sábado a Noite”, os ingressos podem ser comprados na Mega Bilheteria : https://megabilheteria.com/ ou no teatro, os ingressos são vendidos a R$ 80 inteira e R$ 40 meia entrada e a opção ingresso solidário R$ 45 + 1kG de alimento, às 21h.

13 de Março – Espetáculo ‘Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo’ Mega Bilheteria – www.megabilheteria.com. Bilheteria do Teatro R$ 60,00 Inteira, Ingresso Solidário – R$ 40,00 + 1 KG de Alimento, R$ 30,00 Meia, às 20h.

No dia 14 de Março – 9 Anos de Bardosísse. Vendas no Chiquinho Sorvetes R$ 20,00 Inteira, R$ 10,00 Meia, às 20h30.

No dia 17 de março – Espetáculo ‘O Cortiço’. Vendas na Bilheteria Express – ww.bilheteriaexpress.com.br ou Wizard Idiomas Inteira R$ 20,00 (antecipado) / R$ 30,00 (na hora), R$ 10,00 Meia, 20h.

No dia 18 de Março – Espetáculo ‘Três Porquinho e o Lobo Mau’. Bilheteria Express – www.bilheteriaexpress.com.br, Wizard Idiomas Inteira R$ 20,00 (antecipado) / R$ 30,00 (na hora), R$ 10,00 Meia, 20h.

No dia 20 de Março – Queen para crianças Com a Cia da Casa Amarela. Vendas R$ 24,00 Inteira, R$ 12,00 Meia, 20h.

No dia 22 de Março – Musical ‘A Dama e o Vagabundo’. Mega Bilheteria – www.megabilheteria.com, Bilheteria do Teatro, Banca do Rossi, Loja Kézia Figueiredo – Rua Belo Horizonte, 978. Inteira R$ 30,00 (antecipado) / R$ 40,00 (no dia), R$ 20,00 Meia, 16h.

No dia 29 de Março – Espetáculo ‘Vapor’ com Entrada Gratuita, 16h.

Ariane Pio

Da Reportagem Local