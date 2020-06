Seconci-SP e Setor da Construção Estabelecem Protocolos Para combate à Covid-19

O Serviço Social da Construção Civil (Seconci-SP), junto com Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Sindicato da Habitação (Secovi-SP), SindusCon-SP (Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo) e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP), desenvolveu o documento Diretrizes para o Combate e Resposta à Covid-19 para a continuidade das atividades do setor da construção em escritórios, canteiros de obras e estandes de vendas de forma responsável, segura e saudável, durante a pandemia.

Na elaboração dos protocolos, o Seconci-SP, que é a única instituição de saúde envolvida no projeto, foi representado pela dra. Norma Suely de Almeida Araujo, superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana (Iepac). O diretor de Saúde e Segurança do Trabalho do Secovi-SP e conselheiro do Seconci-SP, Yves Mifano, também participou da produção do documento.

O principal objetivo é proteger a saúde e segurança dos trabalhadores durante a pandemia”, explicou dra. Norma.

O documento detalha os cuidados a serem tomados antes, durante e após o trabalho, acompanhados de um protocolo para o gerenciamento das recomendações. A publicação também aborda as medidas de contingenciamento a serem adotadas em caso de funcionários suspeitos ou confirmados de contaminação. E traz respostas às dúvidas mais frequentes sobre o que fazer em determinadas situações e sobre os testes de detecção de anticorpos à doença. Ao final, contém: um Guia de Limpeza; Protocolos de Higiene e Distanciamento Físico, Uso de Máscaras, Transporte, Retorno ao Lar e Triagem de Acesso; Esclarecimentos sobre Testes Diagnósticos; um Fluxograma de Resposta à Covid-19; e um Checklist de Gerenciamento.

A médica alerta que os protocolos e as recomendações demandam mudanças de comportamentos da sociedade em geral. Por isso, é essencial que os trabalhadores sigam à risca as recomendações e fiquem vigilantes com esses cuidados no canteiro de obras e em todos os momentos de deslocamento para reduzir o risco de contágio.

A dra. Norma elencou algumas medidas consideradas essenciais para que os trabalhadores em deslocamento reduzam o risco de contágio: Usar a máscara facial durante todo o percurso até o trabalho; não levar as mãos aos olhos, nariz e boca; procurar, dentro do possível, manter o distanciamento em relação a outras pessoas durante o deslocamento; higienizar as mãos utilizando álcool gel a 70% ou água e sabão antes e depois de utilizar o meio de transporte até o trabalho. Ao retornar para casa lembrar dos procedimentos básicos, como tirar os sapatos (se possível deixando-os do lado de fora), descartar máscara, deixar as roupas para lavar e tomar um banho antes de ter contato com outras pessoas que moram com você.

As medidas de contingenciamento estabelecem que o colaborador considerado como caso suspeito deve ser orientado a dirigir-se à unidade de saúde pública mais próxima ou ao atendimento de saúde específico da empresa e que uma vez confirmado o caso, cabe à empresa mapear as pessoas que possivelmente tiveram contato com o colaborador, para que sejam afastadas por 14 dias. Por isso, é fundamental que as empresas façam esse mapeamento de forma eficaz.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

