Seção Judiciária De São Paulo Abre Inscrições Para Estágio

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio nos fóruns da Seção Judiciária de São Paulo. As vagas, abertas em 39 Subseções Judiciárias, são para estudantes do ensino médio, técnico e superior. Catanduva está dentre as cidades que há vagas.

O estágio terá carga horária de 20 horas semanais, com jornada de 4 horas diárias a serem cumpridas em horário previamente estabelecido de comum acordo com o gestor da respectiva unidade. A bolsa será composta por auxílio financeiro nos valores de R$ 705 para estudantes de nível superior e R$ 502 para estudantes de nível médio/profissional e auxílio transporte no valor de R$ 8 por dia efetivamente trabalhado. O estágio terá validade de um ano a contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da Administração.

O período de inscrições termina em 31/8 e devem ser realizadas no site da empresa CIDE – Capacitação, Inserção e Desenvolvimento: ciderh.org.br. A divulgação preliminar com as inscrições homologadas ocorrerá no dia 2/9 e a aplicação das provas será em 14/9.

Confira as outras cidades com vagas além de Catanduva: Americana, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapeva, Jales, Jaú, Limeira, Lins, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba, Taubaté, Tupã e São Paulo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local