Seca Ocasiona Rebaixamento de Nível de Água nos Poços

Período de estiagem, sem chuvas há pelo menos 70 dias, os reservatórios de água de Catanduva já sentem o reflexo. Nível de água no lençol freático está reduzindo e é considerado pela Superintendência de Água Esgoto de Catanduva (Saec) como crítico. Neste período de calor intenso também aumenta o consumo. Apesar do rebaixamento dos níveis nos poços, a autarquia descarta, a princípio, a possibilidade de racionamento.

De acordo com o engenheiro eletricista da Saec, Leandro Ciscoto, atualmente, 70% de unidade de captação em Catanduva é automatizado. “Isso nos permite a leitura nos níveis dos poços em tempo real. O que temos observado é que com essa onda de calor o consumo subiu muito e o lençol freático rebaixou devido a falta de chuvas. Alguns poços que deviam fazer o horário de pico do sistema elétrico que é compreendido entre as 18 e 21 horas, cujo custo da energia é mais caro, estão tendo de trabalhar nesse período para garantir o abastecimento”, afirmou.

Ainda segundo o engenheiro é uma situação passageira. “Ela é uma situação crítica, mas acreditamos que é passageira. Se repete todos os anos no período de seca. Não é sempre que temos uma estiagem tão grande, mas sempre temos. Temos equipamentos que medem esses níveis do lençol freático, quando o nível abaixa, também há uma redução da vazão do poço, então a gente sabe que esta baixando por conta da redução da vazão”, explicou.

Dentre as medidas apontadas como orientação aos consumidores, o engenheiro fala sobre economia de água, que deve ser praticada mesmo em outros períodos do ano. Sempre falamos em economia de água. A população precisa economizar e não precisa ser nada excepcional. São medidas simples, que ajudam na economia. Por exemplo, desligar o chuveiro quando lava o cabelo, ou ensaboa, manter torneira fechada ao escovar os dentes. Reuso de água, por exemplo, de lavar roupas, para lavar o quintal. Evitar a lavagem de calçadas e quintais diariamente. São medidas simples que ajudam na economia e fazem diferença”, afirmou.

Karla Konda

Editora Chefe