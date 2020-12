Seca E Altas Temperaturas Prejudicam Safra De Laranja 2020/21 Do Cinturão Agrícola

A safra de laranja 2020/21 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro, principal região produtora de laranja do mundo, foi reestimada pelo Fundecitrus em 269,36 milhões de caixas. A redução é de 18,4 milhões de caixas em relação à estimativa inicial, feita em maio, e, se confirmada após o fim da colheita.

Isso representará uma diminuição de 30,36% em comparação à temporada anterior e será a maior quebra de safra desde 1988. À medida que o La Niña se intensificou, a chuva foi diminuindo em relação à média histórica. De maio a agosto, o volume acumulado estava 14% menor e chegou a menos 41% no acumulado de setembro a novembro. Em todo o período, a precipitação média no cinturão foi de 337 milímetros, cerca de 150 milímetros a menos que o normal e 32% inferior à média histórica, de acordo com dados da Somar Meteorologia.

Nas demais regiões, foram observadas condições extremamente severas de seca, com chuvas pontuais, que, muitas vezes, ocorreram em locais isolados dentro de um mesmo município. No Norte, foram cerca de 145 dias sem chuva significativa, período bem maior do que no Sudoeste, que teve 55 dias. Um dos munícipios mais secos foi Matão, que ficou praticamente seis meses sem chuvas significativas. Com a diminuição das chuvas, as temperaturas máximas ficaram quase o ano todo acima da média histórica.

Esse período mais crítico de seca começou a mudar em novembro, quando o volume de chuvas melhorou em quase todo o cinturão citrícola, o que possibilitou uma pequena recuperação do peso dos frutos. A quebra de safra só não foi maior porque 60% das laranjeiras produtivas ficaram menos exposta à seca: parte das variedades precoces, colhidas antes da pior fase da estiagem; laranjas Pera Rio e variedades tardias de pomares irrigados; e essas mesmas variedades nas regiões de Itapetininga e Avaré, onde as condições climáticas foram um pouco melhores.

Ariane Pio

Da Reportagem Local