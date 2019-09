SEBRAE Traz Curso On-Line e Gratuito: Compras Governamentais – Agricultura Familiar

O SEBRAE disponibiliza no site um curso on-line e gratuito para pequeno produtor rural que pretender vender alimentos para seu município utilizar na merenda escolar como parte do Programa nacional de alimentação escolar.

No curso Compras governamentais – agricultura familiar, os interessados podem conhecer o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) – uma ação do governo federal que garante a alimentação escolar a todos os estudantes do ensino infantil, fundamental, médio e de jovens e adultos nas escolas da rede pública federal, estadual, distrital e municipal.

Seu principal foco é garantir a segurança alimentar e nutricional, bem como o desenvolvimento econômico local.

Nesta capacitação, servidores públicos e profissionais que trabalham com alimentação escolar aprenderão os procedimentos e diretrizes necessárias para se enquadrar no processo de compras governamentais – agricultura familiar, tomando conhecimento das formas de implementação e conceitos dessa política pública.

São seis módulos que contemplam a Introdução ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Todos os nossos cursos têm certificado digital com verificação de autenticidade, 100% gratuito. Ao concluir o curso, o participante acessa a sua área logada no portal e emiti seu certificado de participação.

A carga horária é de 3h durante 15 dias voltada para os microeemprendedor individual (MEI), microempresário e empresário. O site do Sebrae é www.sebrae.com.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local