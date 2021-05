Sebrae-SP Lança Edital Para Credenciar Empresas de Consultoria e Instrutoria

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o credenciamento de empresas de consultoria e instrutoria interessadas em compor o banco de prestadores de serviços da instituição. As empresas habilitadas poderão ser acionadas quando houver demandas em 17 áreas de conhecimento, como inovação, políticas públicas e sustentabilidade.

Podem participar do edital sociedades empresárias, sociedades simples e Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada (EIRELI), desde que o ramo de atuação permita a prestação de serviços de consultoria ou instrutoria nas áreas de conhecimento ofertadas. Também é preciso ter matriz ou filial no Estado de São Paulo.

O processo de credenciamento é feito em duas etapas. A primeira é a inscrição via portal com o envio de toda documentação exigida. Em seguida, a empresa passará pelo processo de habilitação jurídica e qualificação técnica, para análise dos arquivos enviados. Posteriormente, as empresas credenciadas poderão realizar o Alinhamento Metodológico para aplicação das soluções do Sebrae.

O processo de disponibilização de demandas será realizado por meio de um rodízio entre as empresas habilitadas, de acordo com a área de conhecimento e a proximidade do local de execução dos serviços em relação ao endereço de instalação da empresa. O edital com as regras do processo de seleção está disponível no site http://credenciamento.sebraesp.com.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local