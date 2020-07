Sebrae Orienta Comerciantes De Feira Livre Sobre Volta De Atividades

O Sebrae reuniu informações completas sobre protocolos de saúde, orientações para os colaboradores, orientações para atendimento de clientes, comunicação entre outros assuntos essenciais para esse momento de reabertura das Feiras Livres.

Considerando, a seu tempo, os dispositivos regulatórios que autorizam essa retomada em cada região, e ainda, documentos referenciais que orientam a atuação segura, o Sebrae elaborou orientações e recomendações práticas importantes para os pequenos negócios. O conteúdo se preocupa primeiramente com a segurança e a saúde: pública, de trabalhadores, gestores e clientes, sobretudo este último, trazendo também informações para que o consumidor conheça as boas práticas do setor e se sinta confiante para voltar à rotina de consumo.

Para a abertura de estabelecimentos para atendimento ao público, deverão ser observadas na íntegra: As regras previstas em Decretos Estaduais que tratem desse assunto. As regras previstas nas instituições reguladoras oficiais (OMS, Anvisa, “I – ABNT, entre outros). As Portarias da Secretaria de Saúde Estadual para atividades específicas. Os atos das autoridades municipais competentes.

É importante levar em consideração as medidas do poder público e o decreto vigente em cada região, no que rege os regulamentos e o funcionamento do comércio. Fique sempre atento para a retomada segura do seu setor. Os vídeos e o pdf podem ser conferidos neste link: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/retomada-segura-das-atividades-feiras-livres,71065f7a0ff92710VgnVCM1000004c00210aRCRD?fbclid=IwAR0hfZeerCXJBua72Z_25G7enD2IXzkmrrwIU9WzP0cmj5NDQMWDfpOMyjQ.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

