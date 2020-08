Sebrae Lança Capacitação On-Line Para Auxiliar Empresários a Enfrentarem Crise

O Sebrae está com inscrições abertas para uma capacitação com foco nos empresários que pretendem melhorar o próprio negócio, ou para quem busca uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Trata-se do programa Descomplique, amparo gratuito e essencial diante dos efeitos da pandemia.

A secretária de Desenvolvimento de Catanduva, Beatriz Trigo, reforça a importância das capacitações oferecidas para o enfrentamento da crise. Para se ter uma ideia, os programas Enfrentar e Descomplique resultaram na formação de um grupo de 75 empresários de Catanduva que, após os ensinamentos das capacitações, trocam experiências e realizam negócios entre si.

“Além disso, as linhas de crédito oferecidas aos empresários proporcionam o fôlego necessário em tempos como esse. São linhas de crédito com financiamento a juros zero ao empreendedor. Também contamos com o Banco do Povo, que tem juros de 0,35%. São auxílios importantes para os empresários que buscam abrir o próprio negócio ou que estão com dificuldades”, destaca a secretária.

O curso tem duas turmas disponíveis. As inscrições para o período da tarde podem ser feitas pelo site https://bit.ly/inscricaodescompliquesebrae17ago. A capacitação será de 17 a 21 de agosto, das 14 às 16 horas. Já a turma da noite tem inscrições pelo site https://bit.ly/inscricaodescompliquesebrae24ago. O curso, nesse caso, será realizado entre os dias 24 e 28 de agosto, das 19 às 21 horas.

No total, serão cinco encontros com duas horas de duração. As aulas são on-line com o apoio de facilitador do SEBRAE São José do Rio Preto. A programação abordará o comportamento empreendedor, tipos de empresas e como se formalizar, modelo de negócios Canvas, plano de marketing e estratégias, controles e indicadores financeiros.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

