SEBRAE Elabora Protocolo de Retomada Para Pequenos Negócios do Varejo da Moda

Diante da reabertura gradual de algumas atividades econômicas no país, o SEBRAE elaborou um conjunto de protocolos de retomada para 14 macrossetores, que englobam os segmentos mais atingidos pela crise provocada pela pandemia. São setores que, juntos, representam 73% do universo de pequenos negócios brasileiros. Os documentos reúnem dicas e orientações técnicas de especialistas do Brasil e de organizações internacionais para auxiliar os donos de pequenos negócios no retorno seguro das empresas à atividade, considerando a aplicação adequada de procedimentos de segurança e higiene pelos próprios empreendedores, por seus colaboradores e fornecedores e pelo público em geral.

Para apoiar os pequenos negócios desse segmento, que inclui Vestuário, Calçados e Acessórios, o SEBRAE elaborou um “Protocolo de Retomada” específico. Além de adaptar-se para a reabertura das lojas físicas, o SEBRAE alerta que os empresários precisam estender sua percepção sobre os novos hábitos de consumo gerados a partir do período de isolamento social e preparar seu time de colaboradores para incorporar as mudanças necessárias para um atendimento seguro para todos.

Para os clientes o SEBRAE recomenda que faça uma boa recepção aos clientes na entrada da loja e aproveite para informar as novas regras de funcionamento, oferecendo álcool em gel na entrada e saída. Se for o caso, defina um horário exclusivo para atender clientes acima de 60 anos ou de algum grupo de risco, preferencialmente nas primeiras horas de funcionamento da empresa. Sinalize de forma clara as demarcações de distância mínima e as recomendações quanto à indisponibilidade de provadores, políticas de trocas e outros procedimentos. Evite realizar grandes promoções dentro da loja para não gerar aglomerações ou tumulto. Não ofereça serviços ou amenidades que retardem a saída do cliente da loja, como café, poltronas para espera ou área infantil.

No local de trabalho é necessário sinalizar com cartazes, sistema de vídeo ou som as adaptações realizadas na loja, como fechamento do provador, distanciamento mínimo e outras medidas protetivas em virtude da Covid-19. Todo o estabelecimento deve ser cuidadosamente limpo e desinfetado diariamente antes da abertura; mesmo que tenha sido limpo antes do fechamento no dia anterior. Por isso programe a chegada dos colaboradores com antecedência. Aumentar a frequência de limpeza do chão e borrife com solução de álcool 70% a cada três horas o estoque exposto ou mantenha rotina de uso de vaporizador de roupas pelo menos duas vezes ao dia. O lixo também deve ser acondicionado de acordo com as normas da vigilância sanitária local. A máquina de cartão deve ser higienizada após cada uso e os pagamentos em dinheiro pedem atenção redobrada para limpeza das mãos.

Com os colaboradores é fundamental orientar os profissionais para preservar o uniforme para uso apenas na loja e para que, depois de usadas, as roupas sejam colocadas em um saco plástico para o transporte. Proibir o compartilhamento de itens pessoais, como maquiagem, talheres e celulares entre os colaboradores. Fazer pequenas reuniões breves (de no máximo 30 minutos), com sua equipe ao final de cada dia, principalmente nas primeiras semanas, com o objetivo de aprimorar processos com exemplos práticos, alinhamento do discurso e motivação dos colaboradores.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

