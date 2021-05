Sebrae Digital Tem Curso Gratuito Para Catanduva de Mídia Digital

O Sebrae realiza de 17 a 25 de maio um curso gratuito com uma jornada rápida e direta e sobreas oportunidades do mundo digital. Os horários das aulas serão das 19h às 21h – aulas online e ao vivo.

Confira a programação 100% gratuita, online, ao vivo: 17 de maio 19h: E-commerce e Como criar Marketplace, 18 de maio 19h: Como criar conteúdo digital, 19 de maio 19h: WhatsApp Business e Google Meu Negócio, 24 de maio 19h: Redes Sociais, tráfego pago e orgânico, 25 de maio 19h: Legislação aplicada ao comércio digital e LGPD, Consultorias Individuais, Planilhas de Gestão, E-books, Materiais Bônus; Certificado para todos os participantes concluintes com no mínimo 75% de presença; Possibilidade de Crédito no Banco do Povo com taxas de juros diferenciadas;

As aulas não ficarão gravadas e disponíveis. As inscrições podem ser feitas atraves: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEunLC32tR7SQ7ioQ81n1U5W8 gyD1fjXU4mC-jkcIh2n36lg/viewform?fbclid=IwAR3TEPiaMMYQLOc53vLEcV6a5MLm8sT2sg-ejY-3DTjC9f66 ru5Gmlafzmo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local