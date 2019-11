Sebrae Catanduva conquista primeiro lugar em Encontro Regional em Ribeirão Preto

Na última terça-feira (26), Catanduva foi destaque no Encontro Regional do Sebrae, em Ribeirão Preto. A unidade local do Sebrae Aqui garantiu o primeiro lugar e levou prêmio pela quantidade de atendimentos realizados ao empreendedor entre os municípios de grande porte. O evento reuniu 62 cidades dos escritórios regionais.

O segundo lugar foi para Mogi Mirim e o terceiro para Ribeirão Preto. A agente de atendimento de Catanduva, Leisa Cristina Sagrillo de Sá, participou do evento, que teve representantes das regiões de Araraquara, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São Carlos, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto.

Leisa foi, inclusive, homenageada como a agente há mais tempo no Sebrae Aqui. A segunda homenagem a Catanduva foi na categoria agente colaborador, com o projeto Empreender é Arte. “Esse prêmio representa muito para o Sebrae Aqui Catanduva. É o reconhecimento dos esforços para atender cada dia melhor o empreendedor. Um trabalho realizado por uma equipe muito competente”, celebra.

A agente de atendimento Gabriela Francelina de Souza Ofuji também esteve presente na cerimônia e destacou o trabalho desenvolvido na cidade. “Apesar de estar há pouco tempo como agente de atendimento, tenho me esforçado para atender os empresários de Catanduva cada vez melhor”, comenta Gabriela.

A conquista também foi comemorada pelo secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano. “O prêmio recebido atesta a excelência dos serviços prestados pela Secretaria de Desenvolvimento de Catanduva. Toda a qualidade do trabalho desenvolvido elevou o Programa “Empresa Agora” a um patamar de referência no estado de São Paulo. Estamos muito orgulhosos por colocar Catanduva em tamanha evidência, mérito de toda a equipe”, comentou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local