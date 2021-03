Sebrae Abre as Inscrições Para a 4º Edição da Semana da Transformação Digital

Pensando em ajudar micro e pequenos empreendedores a se recuperarem dos impactos causados com a crise provocada pelo novo coronavírus, o Sebrae, em parceria com a TD, promove a Semana de Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas. O evento, online e gratuito, será realizado entre os dias 26 e 30 de abril, reunindo uma série de conteúdos exclusivos sobre transformação digital, com grandes referências e especialistas em gestão. Interessados podem se inscrever pelo site: http://www.semanatd.com

Durante a semana serão oferecidos cerca de 18 webinars exclusivos sobre Transformação Digital, abordando temas como marketing digital, reinvenção dos negócios, atendimento e experiência do cliente e negócios a serem explorados pós-pandemia. Os especialistas abordarão a crise mundial ocasionada pelo coronavírus, apresentando como micro e pequenas empresas podem adaptar o seu negócio em tempos de crise e a importância da transformação digital para se manterem relevantes no mercado.

Serão palestrantes no evento representantes de empresas como Magalu, RD Station, HostGator, Exact Sales, Google, Nuvemshop, Ecommerce na Prática, Zero to One, Warren, Harmo, Alterdata, Ao3, Galax Pay, Hiper e Intuit QuickBooks

“A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe graves impactos à economia. O objetivo do Sebrae sempre foi auxiliar os empreendedores, e agora não tem sido diferente. O caminho para sairmos dessa crise e para a recuperação dos negócios é criar iniciativas como essa, apresentando a transformação digital como ferramenta importante para reinventar os negócios em um período difícil como o que estamos enfrentando, colaborando para reduzir os impactos sofridos”, afirma o coordenador do evento, Alexandre Souza.

A Transformação Digital já vinha fazendo parte da realidade de algumas empresas, e com a pandemia causada pelo novo coronavírus, esse cenário se intensificou. A digitalização de processos, utilização de novas ferramentas e até mesmo o uso das redes sociais chegaram para revolucionar o mundo dos negócios, fazendo com que pequenos negócios se reinventem e tornem-se mais competitivos e atrativos aos seus clientes.

O isolamento social e fechamento do comércio trouxe uma mudança ainda maior ao hábito do consumidor e rotinas de trabalho, como por exemplo, o home office. Um estudo publicado pelo Sebrae mostrou que a crise alterou o funcionamento de 5,3 milhões de PMEs no país, representando 31% do total. Apesar de mais da metade (58,9%) ter interrompido as atividades por algum tempo, as empresas que conseguiram manter o faturamento dos seus negócios investiram em estratégias de transformação digital para pequenos negócios. A transformação digital, aliada à capacidade do empresário de se reinventar, é o que irá manter os pequenos negócios em um cenário de crise como o que estamos vivendo.

“Com a pandemia, todo mundo teve que aprender a sobreviver, literalmente. As MPEs que ainda não tiravam proveito do digital começaram a se mexer e a entender como vender pelo Whatsapp, como utilizar as redes sociais para se comunicar com os clientes, além de entenderem também o poder de um bom mailing e um contato mais personalizado com o cliente. Acredito que esse mercado evoluiu muito nesses últimos meses, mas ainda temos um caminho longo a percorrer. A ideia da Semana TD é trazer ainda mais insights digitais para esse empreendedor que, agora, está ainda mais aberto para escutar e implementar esse tipo de ferramenta” ressalta Igor Lopes, cofundador do Transformação Digital.

A edição de 2020 da Semana de Transformação Digital reuniu 120 mil participantes nos cinco dias de evento. A previsão é que neste ano o número de inscritos seja ainda maior.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local