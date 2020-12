“Se eu Pudesse Fazer Pedido, Seria Ficarmos Mais Próximos Uns dos Outros”

“Se eu pudesse fazer um pedido, seria ficarmos mais próximos uns dos outros, que não podemos mais por conta da pandemia”, esse é o desejo de Natanel Gomes da Silva, servidor municipal e que por três anos se vestiu de Papai Noel para as apresentações natalinas realizadas pela Prefeitura.

Por conta da Covid-19 e as medidas para impedir uma maior propagação do vírus, neste ano, o Papai Noel não ouviu os pedidos de presentes, não recebeu os abraços das crianças. “O que mais pesou neste ano foi a falta do contato com as crianças, com as pessoas. Eu estou vestido de Papai Noel, uma figura tão querida e nesse ano não pude chegar perto para fazer sequer uma foto com as crianças”.

Diferentemente de anos anteriores, em 2020, o Papai Noel em vez de sentar e ouvir os pedidos de meninos e meninas teve de percorrer a cidade de carro, de longe, acenando para aqueles que aguardavam a sua chegada. “Tive três experiências diferentes como Papai Noel. No ano retrasado fiquei no trenó, no ano passado no carro na maratona Meu Pai é o Papai Noel e nesse ano com o passeio de carro pelas ruas do centro. O que mais sinto falta é a proximidade com as crianças, por isso, vejo que temos uma barreira, para proteger não só as crianças, como eu também, o que é muito difícil. São tantas as experiências que tivemos nesses três anos e experiências totalmente diferentes”, afirmou Silva. “Desejo um ano onde possamos ficar mais próximos uns dos outros”, concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe