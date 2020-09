Saúde Volta Atendimentos Eletivos Nas Unidades de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde retoma a partir de segunda-feira atendimentos eletivos realizados nas unidades de saúde. Resolução da pasta foi publicada ontem no Diário oficial do Município. Conforme a determinação, atividades que são realizadas de forma coletiva e tratamentos terapêuticos poderão ser realizadas respeitando medidas sanitárias e o distanciamento de dois metros entre as pessoas, o uso de máscara e a utilização de ambientes arejados naturalmente.

Os atendimentos de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia de caráter eletivo, bem como os atendimentos ambulatoriais especializados, poderão ser realizados de acordo com a capacidade de cada estabelecimento, respeitando as medidas sanitárias, seguindo o agendamento. Os profissionais das unidades ficarão responsáveis por contatar os pacientes que tiveram a suspensão dos atendimentos para novos agendamentos.

Proibições

A resolução também determina proibições, como transporte de pacientes com sintomas respiratórios / síndrome gripal para os atendimentos eletivos. “Os pacientes com sintomas respiratórios / síndrome gripal não deverão ser transportados, salvo em casos de pacientes em terapia renal, tratamento oncológico, gravidez de alto risco e consultas para diagnósticos de câncer e aquelas necessárias à continuidade de terapêutica farmacológica”, informa o secretário.

E enquanto perdurar a situação de epidemia pelo novo coronavírus não deverão ser realizadas visitas em domicílios com pacientes sintomáticos respiratórios / síndrome gripal.

Karla Konda

Editora Chefe