Saúde Oferece 585 Vagas De Formação Para Preceptores De Residência Médica

Estão abertos dois cursos com edital de seleção: um para preceptores de Programas de Residência Médica e outro para preceptores dos Programas de Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde. São 585 vagas para os profissionais nos Programas de Residência das duas áreas. Os Cursos de Capacitação em Preceptoria oferecidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).

Realizado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) em modalidade bimodal (Presencial e Online). O período de inscrição para participar do processo seletivo segue até 28 de fevereiro de 2020. São ofertadas 450 vagas.

Realizado pelo Hospital do Coração (HCor) em modalidade bimodal (Presencial e Educação a Distância). O período de inscrição para participar do processo seletivo segue até 02 de março de 2020. São ofertadas 135 vagas.

Os preceptores são profissionais formados na área de saúde com, no mínimo, uma especialidade. Atrelada ao serviço de saúde, a presença do preceptor é obrigatória e fundamental para a existência dos programas de residência, já que o preceptor participa integralmente da formação do médico residente. Sua qualificação, por meio do desenvolvimento das competências didático-pedagógicas relacionadas à preceptoria, aprimora o processo de formação dos residentes e, consequentemente, a qualidade da assistência à população.

Os cursos de capacitação se destinam a melhorar a prática dos profissionais e, portanto, apenas os que já atuam como preceptores podem participar da formação. O objetivo é qualificar a atuação do preceptor, entendendo que um profissional bem qualificado é importante para contribuir na formação dos residentes e na melhoria do cuidado com a saúde da população.

Os cursos são bimodal, com aulas presenciais e online, e os selecionados recebem custeio para o período presencial das atividades (despesas com passagem aérea, traslado, hospedagem e alimentação).

Ariane Pio

Da Reportagem Local