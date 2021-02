Saúde Fecha Parceria Com a Febraban Para Divulgar Vacinação Contra Covid-19

A Resolução tem como obO Ministério da Saúde firmou acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) para divulgação da campanha e orientação das pessoas sobre a importância da imunização. A parceria foi fechada no dia 22 de janeiro e implementada com algumas mensagens iniciais. As instituições financeiras colaboram por meio dos diversos canais de relacionamento com os clientes e o público geral para participar da campanha, como aplicativos e portais dos bancos, terminais eletrônicos, redes sociais e mensagens em rodapés de extratos e comprovantes.

O conteúdo das mensagens vai trazer orientações sobre a importância da imunização, além de incentivar que as pessoas baixem o ConecteSUS (aplicativo com o controle da vacinação na palma da mão – saiba como usar).

Além da vacinação, o Ministério da Saúde e a Febraban enviarão lembretes às pessoas sobre as demais medidas preventivas necessárias para conter o avanço da pandemia, tais como uso de máscaras e álcool em gel.

“Acreditamos que essa é uma inciativa importante para dar mais visibilidade a um tema de interesse e utilidade pública, contribuindo para a prevenção e proteção da saúde da população neste cenário complexo de pandemia”, analisou o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

Ariane Pio

Da Reportagem Local