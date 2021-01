Saúde Espera Vacinar 23 Mil Pessoas em 1ª Fase da Campanha Contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde espera vacinar 23 mil pessoas em primeira fase da campanha contra a Covid-19, com previsão de início em 25 de janeiro. A informação é da secretária de saúde, que apresentou ontem o Plano Municipal de Organização da Campanha de Vacinação contra o coronavírus.

O documento foi entregue ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, na tarde de ontem, em reunião entre secretarias que vão integrar e dar suporte.

Com o cronograma previsto para ter início no dia 25 de janeiro, Catanduva contará com as 23 salas de vacinas e outros pontos volantes no Cras do Bom Pastor, Smelt, Praça Brasília, Inclusão Social, Centro Dia do Idoso e Cras do Imperial.

Também será realizado o Drive Thru da vacinação em dois pontos da cidade, no Parque do Aeroporto e no Parque dos Ipês.

Para essa primeira etapa da vacinação, seguindo as determinações do Governo do Estado, serão imunizados os profissionais de saúde e idosos até o dia 28 de março.

Durante o encontro no gabinete, a Secretária Municipal de Saúde, Cláudia Monteiro, detalhou sobre o documento composto por seis eixos: Coordenação, Estratégias de Vacinação, Logística, Comunicação, Vigilância de Eventos Adversos, Mobilização Social; Segurança e Apoio.

Mais detalhes da Campanha de Vacinação serão apresentados em Coletiva de Imprensa, que será marcada na semana que vem.

Karla Konda

Editora Chefe