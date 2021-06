Saúde divulga novas faixas etárias para vacinação contra covid em Catanduva

A Saúde de Catanduva acelera a vacinação contra a covid-19. Na próxima semana, dias 22 e 23, mais dois grupos serão vacinados com duas faixas etárias cada. Pessoas acima de 46 anos já podem preparar o bracinho.

Na terça-feira (22), faixas etárias de 49 e 48 anos. Já na quarta-feira (23) 47 e 46 anos.

A previsão é de vacinar toda a população adulta, maior de 18 anos, até o dia 15 de setembro. Até que isso seja concluído, continue com as medidas de prevenção: use máscara e siga as recomendações de distanciamento social. A prefeitura pede que as pessoas façam seu pré –cadastro: www.vacinaja.sp.gov.br.

Confira os locais de vacinação:

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Pará, nº 255;

CRAS Bom Pastor – Av. Pastor José Dutra de Moraes, nº 99;

EMEIEF Profa. Luzia Aparecida Sestito Gradela, Av. Das Uvas, 381 – Nova Catanduva;

Drive-thru do Aeroporto – Rua Mogi das Cruzes (ao lado do bebedouro da Saec);

Drive-thru Recinto de Exposições – Rua Olímpia, 1.091

O horário de funcionamento dos postos é das 8 às 16 horas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local