Saúde De Marapoama Recebe Novos Equipamentos Para Fisioterapia E Reabilitação

Por meio da Coordenadoria Municipal de Saúde, a Prefeitura do município de Marapoama adquiriu, no final do ano 2019 e no início desse ano, novos equipamentos que irão abastecer o Centro de Fisioterapia e Reabilitação.

Com o recurso, que não foi informado na nota oficial divulgada, foram adquiridos equipamentos de ultrassom, laser, cadeira, camas de reabilitação e outros. “A aquisição destes equipamentos vai proporcionar um atendimento e tratamento de mais qualidade aos pacientes. Este é apenas um dos investimentos que estão sendo feitos na área da saúde. Aos poucos estamos melhorando e equipando nossa Unidade de Saúde para o atendimento 24 horas”, destacou a coordenadora Municipal de Saúde, Vanessa Meneguesso.

Ainda de acordo com a informação, o espaço também passou por uma pequena reforma, como a pintura interna e a disponibilização de novos móveis e equipamentos de informática. O Centro de Fisioterapia atende, atualmente, a dezenas de pacientes por mês. “Os equipamentos são de extrema importância para o setor, pois trazem mais efetividade ao tratamento dos pacientes, conforto e segurança para todos que usam o espaço”, completou Vanessa.

O prefeito Márcio Perpétuo Augusto (SD) ainda aproveitou para pontuar: “Estamos fazendo uma revolução em nossa Unidade de Saúde. Quem se utilizava da unidade de Saúde sabe o que estou falando. Tínhamos uma unidade deteriorada e sem equipamentos de atendimento de emergência, o que já inviabilizava o atendimento durante o dia e deixava o local sem a mínima condição de iniciar atendimento noturno. Não foi fácil, mas vencemos essa batalha e, em breve, vamos poder comemorar o início do atendimento 24 horas em nosso município”.

Da Reportagem Local