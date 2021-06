Saúde de Catanduva Começa a Vacinação Contra Covid-19 de Pessoas Com 55 e 54 Anos

A Secretaria de Saúde de Catanduva atualizou o cronograma de vacinação contra covid-19. Hoje (17) a faixa etária que receberá imunização em Catanduva são 55 e 54, e na sexta-feira (18) 53 e 52. Com isso, a campanha de vacinação será ampliada para novos grupos.

Em Catanduva, são quatro locais de vacinação:

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Pará, nº 255;

CRAS Bom Pastor – Av. Pastor José Dutra de Moraes, nº 99;

Drive-thru do Aeroporto – Rua Mogi das Cruzes (ao lado do bebedouro da Saec);

Drive-thru Recinto de Exposições – Rua Olímpia, 1.091

O horário de funcionamento dos postos é das 8h às 16h. Documentação necessária: documento de identificação com foto CPF e comprovante de residência atualizado, também fazer o pré-cadastro que reduz o tempo de espera: www.vacina já. sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local